T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/135-Ceza Dava Dosyası

2025/825 Karar

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Abdullah ile Mezbuteoğlu 30/12/1982 Baykan doğumlu Siirt Baykan Engin mah. nuf. Kayıtlı Sanık ERHAN TAŞTEKİN hakkında 1 yıl 8 ay erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİstinaftalebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 05/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02396720