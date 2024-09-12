T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

11.09.2024

2019/437 Esas

2024/458 Karar

İLAN

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Casım ve Feyruz oğlu, 1989 Suriye doğumlu Suriye uyruklu Sümbül Efendi Mah. Ali Fakı Cami Sok. No:10 D:4 Koca Mustafa Paşa Mah, Fatih/İstanbul adresinde oturan Sanık HEKAR CASIM MOHAMMED hakkında 5 yıl müddetle hapis ve 33.320 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

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