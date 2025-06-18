İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/200

Karar No: 2025/216

Mahkememizin 09/04/2025 tarih, 2023/200 Esas, 2025/216 sayılı kararı ile; Ali ve Sara oğlu, 01/03/1998 Viranşehir doğumlu sanık Halil ÖZTÜRK'ün Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2.160,00 TL adli para cezasına hükmedildiği, sanık Halil ÖZTÜRK'ün usulüne uygun olarak gerekçeli kararın tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla; Mahkememiz gerekçeli kararının Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,-7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 17.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02244149