İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/240

Karar No: 2024/316

Mahkememizin 27/06/2024 tarih, 2023/240 Esas, 2024/316 sayılı kararı ile; Ramazan ve Yeter'den olma, 11/01/1974 Kadirli doğumlu Fatih DOĞAN'ın Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (Nitelikli Dolandırıcılık) suçlarından beraatine, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildiği, sanık Fatih DOĞAN'a gerekçeli kararın tebliğ işlemlerinin yapılmaya çalışıldığı ancak adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ işlemleri gerçekleştirilememiş olmakla; Mahkememiz gerekçeli kararının Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazetede ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 03.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02100143