Güncelleme Tarihi:
T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
01/10/2024
Sayı : 2022/2056 Esas
Davacının murisi olan NİMET KÜTÜK (01/05/1941 doğum tarihli Meçhul ve Hanife'den olma, TC: 21689154488 nolu)'den uzun bir süre zarfında herhangi bir şekilde haber alınmadığını beyan etmiş olup, aşağıda açık kimliği bulunan NİMET KÜTÜK' den 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/2056 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde NİMET KÜTÜK'ün GAİPLİĞİNE hükmedileceği hususu2. KEZ İLAN OLUNUR.01/10/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 21689154488
ADI SOYADI : NİMET KÜTÜK
BABA ADI : MEÇHUL
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1941
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
#ilangovtr Basın no ILN02098591