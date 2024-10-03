T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

01/10/2024

Sayı : 2022/2056 Esas

Davacının murisi olan NİMET KÜTÜK (01/05/1941 doğum tarihli Meçhul ve Hanife'den olma, TC: 21689154488 nolu)'den uzun bir süre zarfında herhangi bir şekilde haber alınmadığını beyan etmiş olup, aşağıda açık kimliği bulunan NİMET KÜTÜK' den 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2022/2056 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde NİMET KÜTÜK'ün GAİPLİĞİNE hükmedileceği hususu2. KEZ İLAN OLUNUR.01/10/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 21689154488

ADI SOYADI : NİMET KÜTÜK

BABA ADI : MEÇHUL

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1941

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

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