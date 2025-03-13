T.C. İSTANBUL 20. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/666

KARAR NO : 2024/332

KARAR ÖZETİ

Mahkememizde davacı Sultan Koç ile davalı Pamer Kolektif Şirketi arasında görülmekte olan tespit davasında yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM:

Davanın kabulü ile;

Davacının 01.01.1988 - 30.12.1995 tarihleri arasında 507605.34.12 sicil numaralı Pamer Kollektif Şirketi unvanlı davalı işyerinde kuruma bildirilenler dışında;

01.01.1988 - 30.06.1988 tarihler arasında 180 gün ve günlük 2.475,00 TL kazançla,

01.07.1988 - 30.06.1989 tarihler arasında 360 gün ve günlük 4.200,00 TL kazançla,

01.07.1989 - 31.07.1989 tarihler arasında 30 gün ve günlük 4.784,00 TL kazançla,

01.08.1989 - 31.07.1990 tarihler arasında 360 gün ve günlük 7.500,00 TL kazançla,

01.08.1990 - 30.06.1991 tarihleri arasında 330 gün ve günlük 13.800,00 TL kazançla,

01.07.1991 - 31.07.1991 tarihler arasında 30 gün ve günlük 15.667,00 TL kazançla,

01.08.1991 - 31.12.1991 tarihler arasında 150 gün ve günlük 26.700,00 TL kazançla,

01.01.1992 - 30.06.1992 tarihler arasında 1gün ve günlük 26.700,00 TL kazançla,

01.01.1993 - 31.07.1993 tarihler arasında 92 gün ve günlük 48.300,00 TL kazançla,

01.08.1993 - 30.09.1993 tarihler arasında 30 gün ve günlük 83.250,00 TL kazançla,

01.01.1995 - 31.08.1995 tarihler arasında 240 gün ve günlük 139.125,00 TL kazançla,

01.09.1995 - 14.11.1995 tarihler arasında 74 gün ve günlük 271.542,00 TL kazançla,

15.11.1995 - 30.12.1995 tarihler arasında 46 gün ve günlük 282.000,00 TL kazançla olmak üzere toplam 1.923 gün daha sigortalı çalıştığının tespitine, Harçlar Kanunu uyarınca bakiye 402,40 TL karar ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına, Davacı tarafından yapılan masraflar toplamı 8.413,05-TL ile 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine; Dair huzurda bulunan taraflar vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Pamer Kolektif Şirketine İLANEN TEBLİĞ olunur. 30/04/2024

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