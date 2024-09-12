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T.C.

İSTANBUL

20. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/604

Davacı , MELEK GÖNDÜR ile Davalı , SÜMER PAK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve yeni duruşma gün ve saatinin MEHMET ve NURAN oğlu 05/12/1975 doğumlu tasfiye memuru Ümit Kaygısefa'ya tebliğ edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zabtı ve yeni duruşma gün ve saatinin tasfiye memuru Ümit Kaygısefa'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖZETLER

Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde; müvekkili Melek Göndür'ün davalı Sümer Pak Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. işverenliğine ait işyerinde 01/06/1990 - 01/06/1991 tarihleri arasında çalıştığını ancak çalıştığı süre boyunca sgk primlerinin ödenmediğini belirterek müvekkilinin davalı Sümer Pak Temizlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. işverenliğine ait işyerinde01/06/1990 - 01/06/1991 tarihleri arasında bilfiil, kesintisiz ve sigortalı olarak çalıştığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce hazırlanan 23/05/2023 tarihli tensip zaptında taraflara delillerini ve tanıklarını sunmak üzere 2 haftalık süre verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ: 21/01/2025 günü saat: 10:35 'da İstanbul 20. İş Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 03/09/2024

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