T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/77 Esas

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Fatih (Eminönü) ilçesi, Çelebioğlu Mh., Rıza Paşa Cad, 395 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından, 4/16 hisse maliki Hayim Kohen oğlu Nesim Kohen 'in gaipliğine ve taşınmazdaki 4/16 hissesinin Sultan Mahmut Han-ı Sani ve Abdüsselam Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişilerin hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2025/77 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 07.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02337666