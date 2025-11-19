×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/77 Esas

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Fatih (Eminönü) ilçesi, Çelebioğlu Mh., Rıza Paşa Cad, 395 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından, 4/16 hisse maliki Hayim Kohen oğlu Nesim Kohen 'in gaipliğine ve taşınmazdaki 4/16 hissesinin Sultan Mahmut Han-ı Sani ve Abdüsselam Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişilerin hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2025/77 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 07.11.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02337666