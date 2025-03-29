İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas

DAVALILAR : DENİZ BAŞ Bağlarbaşı Mah. Öz Fırat Sk. No:16 İç Kapı No:1 Maltepe İstanbul Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/06/2025 günü saat: 11:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02200356