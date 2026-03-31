T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

Esas no: 2023/515

Karar no: 2026/35

Sanıklar:

1- Marwan MAKKİ, Ahmad ve Hoda oğlu 12/01/1994 Beyrut doğ.

2 -Vanessa MADRIGAL Joan Carlos ve Vıvıan Magda kızı 14/08/1992 Unuted Stades Of America doğ.

Sanık 3- Zaher ELKHAYAT Bobhi ve Nawal oğlu, 01/03/1974 Beyrouth doğumlu

Suç: Dolandırıcılık

Suç tarihi: 18/12/2013

Suç yeri: İstanbul/Bayrampaşa

Karar tarihi: 22/01/2026

Kararın niteliği: Düşme (Zaman Aşımı Nedeniyle)

İstinaf Talebinde Bulunan: Katılan vekili

İstinaf Tarihi: 23/02/2026

Yukarıda kimliği yazılı sanıkların yokluğunda verilen kararın bildirilen adreslerin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf talebinin tebliği yapılamamış olup, adreslerin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca (iki hafta) içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 25/03/2026

