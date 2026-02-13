T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO: 2024/450

KARAR NO: 2025/399

SANIK: OBADIA ABDULFADL MOSTAFA İbrahim ve Huriye oğlu 1988 Filistin doğumlu.

SUÇ: Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ: 20/02/2024

SUÇ YERİ: İstanbul / Beyoğlu

KARAR TARİHİ: 16/09/2025

KARARIN NİTELİĞİ: Hapis Cezası

KANUN MADDESİ: TCK 141/1,62/1, 52/2 (2'şer kez 6.000 Adli Para Cezası) TCK 245/1,62/1 (2'şer kez 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80 TL Adli Para cezası)

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın 268. Maddesi uyarınca ( iki hafta ) içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 11/02/2026

