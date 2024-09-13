T.C. İSTANBUL 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

2023/177 Esas sayılı dosyada Müşteki ULUSAL FAKTORİNG A.Ş tarafından DEMİRÖZ ESTETİK DANIŞMANLIK ORGANİZASYON VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisi olarak sanık MEHMET DEMİRÖZ (SALMAN, FATMA oğlu, 01/03/1989 doğumlu) aleyhine; "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 05/11/2024 günü saat 10:18'e bırakılmıştır.



"Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349. Ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur."

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