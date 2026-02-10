İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/327 Esas

KARAR NO : 2025/458

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/12/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraet kararı verilen Akın ve Cansu kızı, 30/08/2008 doğumlu, Kocaeli, İzmit, Kadıköy İlayda ÇAÇA ve Müşteki, Bahtiyar ve Sevim'den olma, 2002 doğumlu Esra ÇALKARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince mahkeme kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğden itibaren iki hafta iinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 04.02.2026

#ilangovtr Basın no ILN02397919