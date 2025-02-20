İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2020/328

Karar No: 2024/551

Mahkememizin 28/11/2024 tarih, 2020/328 Esas, 2024/551 Karar sayılı kararı ile sanık, Basır Masoud ve Melıka'dan olma, 26/05/1994 Cezayir doğumlu ABDENNOUR YETTOU'nun Hırsızlık suçuna ilişkin Mahkememizde yargılandığı davada 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02176768