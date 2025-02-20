İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2021/45

Karar No: 2024/213

Mahkememizin 19/03/2024 tarih, 2021/45 Esas, 2024/213 Karar sayılı kararı ile sanık, Mustafa ve Zeliha'dan olma, 10/12/1953 Torunlar doğumlu Süleyman TELLİOĞLU'nun Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçuna ilişkin Mahkememizde yargılandığı davada neticeten 7.080,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02176774