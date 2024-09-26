İLAN



T.C. İSTANBUL 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/145 Esas

DAVALI : SAYYED ABBAS RASOOLI Bağlar Mah. Lale Sk. No:19 D:2 Bağcılar/ İSTANBUL



Davacı Sevgi Rasoolı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı davetiye ile çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



H.M.K. 122 ve 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 maddesi gereğince tüm delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02094887