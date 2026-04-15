İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TURKIYA RESPUBLIKASI
ISTANBUL 19-OG’IR JINOYAT SUDI
Ish raqami: E.35906932-2024/194-Jinoyat ishi fayli
E'LON
Qurol bilan uyni talon-taroj qilishda va bir nechta jinoyatchilarni sodir etishda ayblanuvchilar; Mesim va Makbule ogli, 08.06.1983 yilda Tuzluca’da tugilgan. Igdir viloyati Tuzluca tumani Nahirkiran Mahallasida aholisi ro'yxatiga kiritilgan Kadir ILKUTLU va Fazil va Nurgul ogli, 01.12.1996 yilda Dogubeyazitda tugilgan, Agri viloyati Dogubeyazit tumani Saribiyik Mahallasida aholisi ro'yxatiga kiritilgan Emrah AYDIN haqida Sudimizning 2025-yil 16-dekabrdagi 2024/194-sonli ish bo'yicha 2025/465-sonli qarori bilan ularning har biri 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish jaziga qaror qilindi.
Qaror uning yo'qligida qabul qilindi;
SHIKOYATCHI KHILOLA MAMADALIEVA: Mahmudjon va Gulnoraning qizi, 1993-yil 30-iyun kuni O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekiston fuqarosi.
Shikoyat qiluvchining Turkiyada yoki chet elda aniq manzili yo'qligi tushunilganligi sababli,
1- 7201-sonli Xabarnoma Qonunining 28/3-moddasiga muvofiq, ushbu hujjat, jumladan, hukmning qisqacha mazmuni, apellyatsiya shikoyati va apellyatsiya shikoyatini yakunlash to'g'risidagi qarorning qisqacha mazmuni ikkita umumiy internet yangiliklar saytida (O'zbekistonda) E'LON QILINADI.
2- Sudlanuvchilar Emrah Aydin (advokat Ilyas Chapik) va Kadir Ilkutlu (advokat Duygu Kavak) tomonidan sudimizga taqdim etilgan hukm bandi va apellyatsiya shikoyatlari asosli qaror e'lon qilingan kundan boshlab 15 kun o'tgach topshirilgan hisoblanadi. Sudimizga ariza berish, sud kotibiga murojaat qilish va kotib tomonidan tayyorlangan bayonnomani sudya tomonidan tasdiqlash, axloq tuzatish muassasasi yoki hibsxona direktoriga bayonot berish yoki shu maqsadda ariza berish orqali amalga oshirish orqali, sudimiz yurisdiktsiyasidan tashqarida yashovchi shaxslar Istanbul viloyat apellyatsiya sudiga eng yaqin Oliy jinoyat ishlari sudiga, agar Oliy jinoyat ishlari sudi bo'lmasa, eng yaqin magistrat sudiga ariza topshirish yoki sud kotibiga bayonot berish orqali apellyatsiya berishlari mumkinligi e'lon qilinadi. 2026-yil 26-mart
