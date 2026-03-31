T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.35906932-2024/194-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İLAN

Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma suçundan sanıklar Mesim ve Makbule 'den olma 08.06.1983 Tuzluca doğumlu, Iğdır ili Tuzluca ilçesi, Nahırkıran Mahallesi nüfusuna kayıtla Kadir İLKUTLU ve Fazıl ve Nurgül 'den olma 01.12.1996 Doğubayazıt doğumlu, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Sarıbıyık Mahallesi nüfusuna kayıtlı Emrah AYDIN haklarında Mahkememizin 16.12.2025 tarih, 2024/194 Esas, 2025/465 Karar sayılı ilamı ile haklarında ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına dair karar verilmiştir.

Bu nedenle yokluğunda karar verilen;

MÜŞTEKİ KHILOLA MAMADALIEVA: Mahmudjon ve Gulnora kızı 30.06.1993 Özbekistan doğumlu, Özbekistan vatandaşı.

Müştekinin Türkiye ve Yurt dışında belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/3 Maddesi gereğince hüküm özetinin, istinaf dilekçesi ile istinafın noksan ikmal kararı özetlerini içeren bu yazının (Özbekistan Ülkesinde) genel internet haber sitelerinden ikisinden İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve sanık Emrah AYDIN müdafi Av. İlyas ÇAPIK, Kadir İLKUTLU müdafi Av. Duygu KAVAK tarafından Mahkememize verilen istinaf dilekçeleri ile Gerekçeli Kararının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememize verilecek dilekçeyle veya Mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Teşkilatı Olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf ismetinde bulunabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR 26.03.2026

