T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

05.03.2025

Sayı : E.35906932-2023/540-Ceza Dava Dosyası

Konu: İLAN

Mahkememizin yukarıda 2023/540 Esas ve 2024/355Karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilam ile müşteki Vikent YEŞKO'nun şikayeti Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Doğukan İLHAN hakkında Mahkememizce verilen1 yıl8ay hapis cezası verilmiş ve bu ceza HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA) karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen kararın Erol ve Hülya oğlu 21/10/1997 Turhal doğumlu, Tokat ili Turhal ilçesi Hamam Mah/Köy nüfusuna kayıtlı sanık Doğukan İLHAN uyap sisteminden bulunan tüm adreslerinden ve Emniyet aramalara rağmen bildirmiş olduğu adreslerden bulunarak Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi Gereğince hüküm sanık Doğukan İLHAN'a Gerekçeli Karar'ın YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEN ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDENİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

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