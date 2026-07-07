İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/332 Esas

DAVALI: KHANSANBOY KUCHKAROV

Taraflar arasında yapılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

KHANSANBOY KUCHKAROV'a tebliğ yapılamamış olduğundan davalıya ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı KHANSANBOY KUCHKAROV'a H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca duruşmanın atılı bulunduğu 14/07/2026 günü, saat 15:40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı KHANSANBOY KUCHKAROV'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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