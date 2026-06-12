T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/1528 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Merkez Mah., Cilt No:10, Hane No:140 nüfusa kayıtlı Lütfi ve Emine Muzaffer'den olma 20/01/1933 doğumlu 5025721184 T.C. Kimlik numaralı muris Sevim Muzaffer SERİN'in kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla,

Sevim Muzaffer SERİN'in kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği TMK;nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur. 04.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02486788