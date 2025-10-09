İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2012/445 Esas

DAVALI: ASU DİLEK MEHTAP SELEN(32186459648) - LODDİGES RD E9 / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacılar Bertan Selen, Mehmet Atila Selen ve Murat Timur Selen tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce beyan dilekçesinde belirtilen adresinize davayı takip edip etmeyeceğiniz hususunda beyanda bulunmanız, şayet takip edecek iseniz birlikte takip etmeniz gerektiği, aksi halde davacı Bülent terekesine temsilci atanmasına ilişkin usulün işletileceğinin ihtar edilmesine ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/01/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Son Duruşma Zaptı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

