T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/36 Esas

DAVALI : AYDIN GÖKYAR

Davacı Josef Wolfgang Kırmaıer tarafından davalılar Adnan Gökyar, Ayhan Gökyar, Aydın Gökyar, Dilek çelik, Hüseyin Yaman, İbrahim Yaman, Muharem Yaman, Osman Yaman ve Ozan Yaman aleyhine açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan incelemesi sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde Aydın GÖKYAR'ın belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatın bila tebliğ iade edildiği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, polnet sisteminden yapılan sorgulamada da aktif mernis adresinin bulunamadığı hususunda tutanak düzenlendiği görüldüğünden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/2820 E. 2023/2708 K. Sayılı ve 12.12.2023 tarihli mirasçılık belgesinin iptali ile mirasçılık belgesinin yeniden düzenlenmesine karar verilmesi talep edildiği, mahkemede bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz aksi halde mevcut vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02283949