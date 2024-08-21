İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/643 Esas

DAVALI : NAVAL TANBOURA Yıldıztabya Mah. Berceste Sk. No:174 İç Kapı No:15 Gaizosmanpaşa/ İSTANBUL

Davacı Abdallah R M TANBOURA, tarafından açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma tutanağının (duruşma günü: 05/11/2024 günü saat 14:15) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

(Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.)

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma tutanağı ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 24/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02079527