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İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/170 Esas

KARAR NO : 2024/84



Davacı AYDIN KIZILTAN tarafından davalı NACİYE ARSEL KIZILTAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



1-Davacının davası sübut bulduğundan kabulü ile; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, DÜĞMECİLER Mahallesi, Cilt:3 , Hane:1598 , BSN:24 'de nüfusa kayıtlı, AYHAN ve NİGAR oğlu, 16/07/1967doğumlu, 15104378290TC kimlik nolu, davacı AYDIN KIZILTAN ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu, NACİYE ARSEL'in4721 sayılı TMK 166/1. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,



2-Davacının nafaka ve tazminat taleleri olmadığından bu konularda karar verilmesine yer olmadığına,



3-492 sayılı harçlar kanunu, madde 21 e göre 427,60 TL maktu ilam harcından peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile kalan 373,20 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,



4-Davacının yaptığı masrafların üzerine bırakılmasına, lehine avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,



5-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının davacıya iadesine,



Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı asilin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02050183