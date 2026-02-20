İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/209 Esas

KARAR NO: 2025/704

DAVALI: UMUT ESKİN

Davacı KÜBRA ESKİN ile Davalı UMUT ESKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davası nedeniyle;

1-Davanın kabulü ile; Balıkesir İli, Manyas İlçesi, BOĞAZPINAR Mahallesi, Cilt:4 , Hane:64 , BSN:21'de nüfusa kayıtlı, YAVUZ ve GÜLSENEM kızı, ŞİŞLİ 02/09/1994 doğumlu, 49216007908 TC kimlik nolu, davacı KÜBRA ESKİN ile aynı yer nüfusu BSN:19 'de kayıtlı, BÜLENT ve GÜLDANE oğlu, ÜSKÜDAR 28/01/1992 doğumlu, 22051429500TC kimlik nolu, davalı UMUT ESKİN'in 4721 Sayılı TMK 166/1-3 maddesi gereği BOŞANMALARINA,

2.1-4721 sayılı TMK madde 182'ye göre müşterek çocuklar aynı hane, Birey Sıra No: 22'da nüfusa kayıtlı 21/06/2014 doğumlu, 37663616200TC Kimlik numaralı MELİSA ve Birey Sıra No: 23'da nüfusa kayıtlı 05/12/2015 doğumlu, 17204300478TC Kimlik numaralı BELİNAY'ın velayetlerinin davacı anneye VERİLMESİNE,

2.2-Müşterek çocukların, mal varlığı olmadığından, TMK madde 353 ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük madde 4 gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

2.3-Müşterek çocukların mal varlığı olduğunda, velayeti kendisine verilen eşe bu durumu mahkememiz bir (1) ay içerisinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına,

Bu konuda mahkememize başvuru olduğu takdirde gereği için durumun, velinin yerleşim yeri Aile Mahkemesine ihbarına. Velinin yerleşim yeri mahkememiz yargı çevresinde olduğu takdirde çocuğun mal varlığı ile bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklere ilişkin defter ve kayıtları bir (1) ay içerisinde mahkememize ibraz zorunda olduğunun veliye hatırlatılmasına. İbraz halinde bunların bu dosya da muhafazasına,

3-Her ayın 1. ve 3. Cumartesi günleri saat 09:00 dan ertesi günü saat 18:00 e kadar; dini bayramların (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) 2. günü saat 09:00 ile 18:00 arası, her yıl sömestir tatilinin 2. Haftasının ilk Pazartesi saat 09:00 ile takip eden Pazar günü saat 18:00'e kadar, 01 Temmuz saat 09:00 ile 15 Temmuz saat 18:00 arasında, babalar günü saat 09:00 ile 18:00 arasında davalı baba ile müşterek çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine,

Hüküm altına alınan kişisel ilişkilere uyulmaması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği gibi kişisel ilişki sonucunda çocuğun tesliminde zorluk çıkartılması halinde kişisel ilişkinin kaldırılabileceği ve sınırlandırılabileceği hususunun anne ve babaya ihtarına,

4-Kabule göre, taraflar yararına, tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat takdirine YER OLMADIĞINA,

5-Kabule göre, müşterek çocuklar yararına, tedbir ve iştirak nafakası takdirine YER OLMADIĞINA,

6-Kabule göre, Tarafların birbirlerinden mal rejimi ve kişisel hak alacağına ilişkin herhangi bir hak taleplerinin olmadığının TESPİTİNE,

7-Dosyaya sunulan 18/11/2025 havale tarihli protokolün onaylanarak kararın eki sayılmasına,

8-Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden; 492 Sayılı Harçlar Kanunu mad. 21'e göre alınması gereken 615,40 TL maktu ilam harcının davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

9-Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden; yargılama sürecinde suç üstü ödeneğinden karşılanan 1.760,00 TL posta ve tebligat masrafı, 615,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 2.375,40 ‬TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

10-Kabule göre davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansı bulunması halinde yatıra tarafa iadesine, karar verilmiş olup davalının bildirilen adreslerde ikamet etmemesi ve yeni adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/02/2026

