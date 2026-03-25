İSTANBUL 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 17. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2017/88 Esas

KARAR NO : 2025/670

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2025 tarihli ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 5271 sayılı yasanın 231. maddesi gereğince ayrı ayrı 5 YIL SÜREYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Sabah ve Almas oğlu 1969 Irak doğumlu READ SABAH BAKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık READ SABAH BAKER'etebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içindemahkememize verilecek dilekçeyleveya mahkememizzabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla,mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesineveya Ağır Ceza teşkilatıolmaması halinde en yakın Asliye veya SulhCeza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunabileceği süresi içerisinde başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02431878