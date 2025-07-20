İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLANEN DUYURULUR

ESAS NO : 2018/1115 Esas

DAVALILAR :

1- AKİF KOPUZ (T.C: 49222656220)

2- NUMAN KOCA (T.C: 32618257576)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 12/12/2025 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nin 122. 127. ve 128. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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