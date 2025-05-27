İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/626 Esas

KARAR NO : 2021/1325Karar

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı Sanık MEHROJ MİRZOEV'in yurt dışında ikamet etmesi, uzun süredir yurt dışı tebligatının kendisine ulaştırılamaması nedenleri ile mahkumiyet hükmünü içerir gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği sayılan günden itibaren yedi günlük yasal süre içerisinde İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02230920