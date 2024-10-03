İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/614 Esas

KARAR NO : 2024/748



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile 359/b, maddesi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen Cemal ve Kumru oğlu, 15/01/1971 doğumlu, Kayseri, Tomarza, Cücün nüfusuna kayıtlı sanık OSMAN KARTAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.10.2024

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