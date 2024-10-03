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İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/614 Esas
KARAR NO : 2024/748

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile 359/b, maddesi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen Cemal ve Kumru oğlu, 15/01/1971 doğumlu, Kayseri, Tomarza, Cücün nüfusuna kayıtlı sanık OSMAN KARTAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02098600