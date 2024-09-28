İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/810 Esas

KARAR NO : 2024/646

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulmuti ve Fatma oğlu, 03/02/1999 doğumlu, sanık İBRAHİM HAC AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024

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