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İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/810 Esas
KARAR NO : 2024/646

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulmuti ve Fatma oğlu, 03/02/1999 doğumlu, sanık İBRAHİM HAC AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02096271