İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/241 Esas
KARAR NO : 2024/344
Rafaqat Ali Sheikh ve Yasmin Zahra oğlu, 1981 doğumlu, müşteki HAMMAD HASSAN SHEIKH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024
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