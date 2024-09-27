İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/241 Esas

KARAR NO : 2024/344

Rafaqat Ali Sheikh ve Yasmin Zahra oğlu, 1981 doğumlu, müşteki HAMMAD HASSAN SHEIKH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02095772