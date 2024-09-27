İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/241 Esas

KARAR NO : 2024/344

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 6 YIL 3 AY HAPİS, 6 YIL 3 AY BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Abide oğlu, 26/06/1989 doğumlu, sanık NOURI AZIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024

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