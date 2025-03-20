İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/1314 Esas

DAVALILAR: DANİA ELASWAD Boğazköy Mah., İstiklal Sok. No:9 Bodrum Kat, Arnavutköy/ İSTANBUL

Davacı FATHIA KAMEL tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 22/05/2025 günü saat: 10:15'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizce taraflar ve müşterek çocukların velayeti hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına karar verildiği, İstanbul Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 14/03/2025 tarihli yazısı ile Adli Destek Görevlisi Yasemin Sezgin'in görevlendirildiği, İstanbul Adliyesi B3 Blok 1. Kat 141 nolu odada 29/04/2025 günü saat 10:30'da hazır bulunmanız hususu, uzman görüş günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.

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