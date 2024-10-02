İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/109 D.İş

KARŞI TARAF : FATIMA OULD TOUMI- Cevatpaşa mah. Güvercin Sok. No:20/9 Bayrampaşa/İSTANBUL



Davacı Mürsel Ergül tarafından aleyhinize açılan 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı davasının yapılan yargılamasında;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 18/10/2023 tarih, 2023/24897 tedbir numaralı ihbar yazısı ile 27/10/2023 tarih, 2023/16206 tedbir numaralı ihbar yazısı ile Fatıma Ould Toumı'nın davacı Mürsel Ergül'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararına uymadığı ve şahsın 6284 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.



Mahkememiz 01/06/2023 tarihli tensip tutanağı ile ; "1- Lehine tedbir verilene meşruhatlı davetiye ile duruşma gün saatinin tebliğine, tüm delilleri ile birlikte hazır bulunmasının ihtarına, 2- Aleyhine zorlama hapsi talep edilene duruşma gün saati ile hazır bulunmaması halinde hakkında karar verileceğinin ihtarına, 3-İstanbul CBS'den mahkememizin 2023/109 D.iş sayılı kararının sanığa tebliğine ilişkin infaz evraklarının istenmesine" şeklinde karar verildiği anlaşıldı.



Mahkememiz ihbar dilekçesi ve tensip zaptının belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ihbar dilekçesi, tensip zaptının ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 14/11/2024 günü saat: 09:35'te duruşmanız olup, duruşma gün ve saatinde mazeretsiz olarak hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu İHTAR olunur.

İhbar dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.



İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02098198