İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/778 Esas

DAVALI : CAFER YILDIZ Şişli 41 Pk: 34377 Feriköy 41 Şişli/ İSTANBUL



Davacı Havva YILDIZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı ve ön inceleme duruşma tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 05/11/2024 günü saat: 11:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR. 05/06/2024

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