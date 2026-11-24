T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 22/10/2026 tarih ve 2024/438 esas 2026/324 karar sayılı kararı ile atılı suçlardan sanık Ercan KURAL'ın mahkumiyetine, sanık Mınoo Torabı GOLSEFID hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve sanık Yüksel AKIN'ın Beraatine kararverildiği, gerekçeli kararın müştekiler; Amrou ve Hanım oğlu, 22/06/1976 İran doğumlu HOSSEIN HAJIPOURJENKANLOU,Behrooz ve Adeleh kızı, 23/08/1979 İran doğumlu, NEDA AZAD KHANKANDI veHossein ve Merdesi oğlu, 03/06/2002 İran doğumlu RAZHAN HAJIPOURJENEGANLOU'yatebliğ edilemediği, dosyada adı geçenlerin başkacada adresleri bulunmadığı anlaşılmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde 2 hafta içerisinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/11/2026

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