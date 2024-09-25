T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

24.09.2024

Dosya No: 2024/270 Esas

İLÂN

Mahkememizin 2024/270 esas sayılı dava dosyasının ara kararı gereğince sanıklar; Aslan ve Fatma oğlu, 03/10/1986 Iğdır doğumlu Sinan Anucur, Fetullah ve Dilşah oğlu 26/11/1986 Şişli doğumlu Ersin Aydar ve İsmail ve Ayten oğlu 15/07/2002 Gaziosmanpaşa doğumlu Yılmaz Burak'ın mahkememize gelmek üzere CMK 247 ve 248 maddeleri uyarınca 15 günlük süre verildiği, bu süreçte gelmemeleri halinde CMK 247 ve 248. maddelerinde düzenlenen tedbirlere başvurulacağına dair 7201 sayılı Tebligat Kanununu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1-7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince ara karar özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Ara karar fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

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