İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/137 Esas

KARAR NO: 2026/200

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2026 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) cezası ile cezalandırılan Tahir ve Umidahon oğlu, 27/10/1995 doğumlu, Türkmenistan doğumlu, ADYLBEK KARIMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02542629