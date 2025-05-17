İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/533 Esas

KARAR NO: 2025/49

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Djaloul ve Zebal Zora oğlu, 1965 doğumlu, MOURAD HAMAIDI ZOURGUI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve "Mahkemece TCK'nun 35.maddesi uyarınca cezada indirim yapılmasının kanuna uygun olmadığı anlaşılmakla kararın istinafen kaldırılması talebini içeren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf talebinin GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2025

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