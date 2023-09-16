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İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 00:00

İLAN

İLAN

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/871 Esas
KARAR NO : 2017/787
Davacı CEZMİ TOPÇU vekili tarafından açılan mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Mahkememizin 2014/871 E.2017/787 K.ve 19/09/2017 tarihli kararı ile " "Davacının davasının KABULÜ ile, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa, Cilt No : 47, Hane No : 513'de nüfusa kayıtlı, Artin ve Eliza'dan olma, 06/01/1938 doğumlu ve 32260811676 T.C. Nolu BERÇ FERİD SABUNCİYAN'ın 1955 yılından itibaren hüküm doğurmak üzere GAİPLİĞİ'ne; karar verilmiş olduğu hususu,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01892569

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#Basın No ILN01892569#İlangovtr