İLAN

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/871 Esas

KARAR NO : 2017/787

Davacı CEZMİ TOPÇU vekili tarafından açılan mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizin 2014/871 E.2017/787 K.ve 19/09/2017 tarihli kararı ile " "Davacının davasının KABULÜ ile, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa, Cilt No : 47, Hane No : 513'de nüfusa kayıtlı, Artin ve Eliza'dan olma, 06/01/1938 doğumlu ve 32260811676 T.C. Nolu BERÇ FERİD SABUNCİYAN'ın 1955 yılından itibaren hüküm doğurmak üzere GAİPLİĞİ'ne; karar verilmiş olduğu hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01892569