İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

05/06/2024

ESAS NO : 2016/199 Esas

Davacı Selahattin Bedir vekili tarafından davalılar İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI , AHMET KARAMAN , AMİL KANDEMİR vs.. aleyhine davası açıldığı ve davalı Ergün Türkmen'e belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiyeler çıkarılmış olup, adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 23/01/2025 günü saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuza devam olunacağı ile belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılın işlemlere itiraz edemeyeceğinizi ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ husus ile dava dilekçesi ve duşuma günün yerine geçerli olmak üzere ilanen hususu tebliğ olunur.

Bilirkişi heyeti tarafından alınan raporda; " Davacının, davalıların her birinden arsa payları oranında olmak üzere, dava tarihi (24/02/2016) itibariyle hesaplanmış olan, KDV dahil toplam 8.142,00 TL talep edebileceği, her bir bağımsız bölüme isabet eden tutar (bağımsız bölümlerin aynı (eşit) arsa payı olmakla) 8.142 TL / 34 bağımsız bölüm adedi = 239.47 TL bir bağımsız bölüme isabet eden tutar olarak hesaplanmıştır." tespit ve rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ hususu ilanen tebliğ olunur.

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