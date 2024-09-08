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İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/768 Esas
Konu: Mirasçılık İlanı

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 27/05/2024 tarihli dilekçesi ile HÜSEYİN OĞLU HÜSEYİN'in Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mah. 420 ada, 5parsel ve 402 ada 5 parsel sayılı taşınmazlarda hissesi bulunduğunu, mirasçısı olmaksızın vefat ettiğinin, bu nedenle mirasının M.K.’nın 501. maddesi gereğince Hazine’ye aidiyetine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. 17/07/2024

HÜSEYİN OĞLU HÜSEYİN'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, TMK' nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 17/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02073248