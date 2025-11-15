İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.800.000,00

06DNY536 Plakalı, 2023 Model, BMW Marka, 13617077 Motor No'lu, WBA31AR09PCM97977 Şasi No'lu, Rengi Mavi araç Gürsel mahallesi Çampark Sokak No.19/a Kağıthane İstanbul adresindedir. 06 DNY 536 plaka sayılı 2023 model Bmw 420i marka aracın motor şanzıman mekanik kısımlar ön paneller farlar ve sinyaller ön tampon ve bu kısımlara bağlı bileşenlerin tümü araç üzerinde olmadığı Sökülmüş Demonte olduğu, araç kaporta karoser şase üzerinde ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli çizikler olduğu araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu araç gösterge ekranlarında aracın 25371 kilometrede olduğu araç içinin temiz ve bakımlı olduğu ayrıca araca ait tescil plakaların ve ruhsatlarının araç üzerinde bulunmadığı görülmüştür. 06 DNY 536 plaka sayılı aracın şu anki hali ile 2918 sayılı KTK göre satılabileceği tescili kabil olduğundan ikinci el değeri 2.800.000 Türk Lirası (İki Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) olduğu kanaatine varılmıştır.