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İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 00:00

 

T.C.
İSTANBUL14. İCRA DAİRESİ

05/09/2024

2019/2924 ESAS

BASIN İLAN KURUMU' NA

ALACAKLI GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ, 3900864078Vergi Nolu,
Merkez Mahallesi Cendere Cad. No: 22/3Kağıthane/İstanbul Kağıthane / İSTANBUL
BORÇLU : SERDAL TAŞDEMİR, 17990306982TC Nolu,
Sultançiftliği Mah. Turgut Özal Blv. No:127/201 K:2 Taşdelen Çekmeköy / İSTANBUL
Müdürlüğümüz Yukarıda dosya numarasında borçlu olarak bulunan SERDAL TAŞDEMİR, 17990306982TC Nolu'ya ait gayrimenkulün Kıymet Takdirinin yapılmasına karar verilmekle;
Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın bulunduğu yere 04/05/2023 tarihinde bilirkişi heyeti ile birlikte gidilerek inceleme yapıldı ve 11/05/2023 tarihinde ilgili rapor müdürlüğümüz dosyasına bilirkişi tarafından sunuldu.
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 69 ADA, 4 PARSEL, 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM sayılı arsanın tam payı değeri serbest piyasada oluşan emsal arsaların, alım satış rayiçlerine göre bilirkişi marifeti ile 11/05/2023 tarihinde 4.000.000,00 TL olduğu bilirkişi tarafından takdir edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02087576