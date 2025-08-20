İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/84 Esas

DAVALILAR: GTN YAPI İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM

İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD ŞTİ Kızılcaköy Kavşağı Enerji Petrol Karşısı Aydın Merkez/ AYDIN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (Alacak) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, istinaf karar ilamı, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/09/2025 günü saat: 11:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, istinaf karar ilamı, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

