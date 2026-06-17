İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/733 Esas

İLAN YAPILAN DAVALI: UĞUR TOYRAN - Atatürk Mah. Karaoğlan Cad. No:7 Ortaca Muğla

Davacı tarafından aleyhinize açılan mirasçılık belgesinin iptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Atatürk Mah. Karaoğlan Cad. No:7 Ortaca Muğla adresine tebligat çıkarıldığı ancak tebligatın iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi , duruşma zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile; Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Cebeci Köyü, Köyiçi Mevkii, 108 Ada, 6 Parsel kayıtlı, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mah. 78 Ada, 187 Parselde kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını, müteveffa Mehmet Çınaroğlu hakkında Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/448 E, 2003/468 K. Sayılı 22/04/2003 tarihli ve Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1463 E, 2015/1296 K. Sayılı 04/11/2015 tarihli mirasçılık belgesinin iptalini, muris Mehmet Çınarlıoğlu'nun mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi verilmesi için iş bu dava açılmıştır.

Bilirkişi raporu ile; Yusuf ve Latife'den olma 01.07.1924 Adapazarı doğumlu Mehmet Çınarlıoğlu'nun terekesi (4320 ) pay kabul edilerek; 48 payın Necati ve Kurtuluş Şengül'den olma 20.06.1972 doğumlu Uğur Toyran'a ait olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

6100 s. HMK'nun 122/1 maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu,

Mahkememizce dosyada duruşma günü: 13/10/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 10/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02490141