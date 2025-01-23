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İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

14/01/2025 

Sayı : 2024/118 Esas

İ L A N

GAİP SİDERİ kızı EFROSİNİ

Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 68 pafta, 302 ada, 5 parsel sayılı, 52,41 m² yüzölçümlü, Doka Safyonos Vakfından icareli arsanın 1/2 hisse maliki olduğu bildirilen Sideri kızı Efrosini'nin, Medeni Kanunun 33. maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/118 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02161247