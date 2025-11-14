İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2020/1564 Esas

MİRASÇI: FEHMİYE STEMMER

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçı FEHMİYE STEMMER'in mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı,mirasçı hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kapalı zarfla gönderilmiş olan müteveffa Meryem SİPAHİ tarafından ölmeden önce Eyüp 4. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 15/08/1991 tarih ve 16711 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince:

"Tapuda kayıtlı olmaksızın sahibi bulunduğum İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy, Atatürk Caddesi, Teksen Sokak No:3 de bulunan iki katlı evimin 1.katının ölümümden sonra İstanbul ili, Fatih ilçesi, Şehremini Ördekkasap mahallesi cilt no:41 sayfa no:128 kütük sıra no:Bila da nüfusa kayıtlı bulunan Sabri oğlu, 1948 doğumlu oğlum Şuayip SİPAHİ'ye 2. Katını, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ördekkasap Mahallesi, Cilt No:059:01 sayfa no:605 kütük sıra no:32'de nüfusa kayıtlı bulunan Sabri oğlu 1957 doğumlu oğlum Recep SİPAHİ'ye kalmasını istiyorum." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Mirasçının adres ve kimlik bilgisine ulaşılamadığından Duruşma Günü:15/01/2026 günü saat:10:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

