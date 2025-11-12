İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/442 Esas

MİRASÇI: Mürşide Devlethan TİNEL

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçı Mürşide Devlethan TİNEL'e tebliğ yapılamadığından duruşma ara kararı gereği vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kapalı zarfla gönderilmiş olan müteveffa Rezan TİNEL'in ölmeden önce Kadıköy 7. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 06/08/2018 tarih ve 10935 yevmiye nolu (Örnektir) Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince:

"Vefatım halinde; İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 38 PAFTA, 189 ADA, 20 PARSEL'de kayıtlı bulunan 57/50000 ARSA PAYLI, E2 BLOK, 5.KATTAKİ (35) NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ; baba adı RAŞİT doğm yeri İSTANBUL doğum tarihi 17/4/1981 olan 48**80 T.C. Kimlik Numaralı HÜSEYİN CİHAN SALİM'e terk ve vasiyet ediyorum. İşbu vasiyetime hiçbir mirasçımın itiraz etmemesini, vasiyetin bozulmasına yönelik herhangi bir dava açılmamasını temenni ediyorum. Son arzularım bunlardan ibarettir. Başkaca bir diyeceğim yoktur. İşbu vasiyetimi hiç kimsenin baskı, tehdit, cebir ve tesiri altında kalmadan kendi hür irademle yaptığımı, Noter huzurunda kabul, beyan ve ikrar ederim" diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Mirasçıya tebliğ yapılamadığından duruşma günü: 15/01/2026 günü saat:10:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

